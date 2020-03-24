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24 березня 2020, 08:13 116

В Україні виявили 10 нових випадків зараження коронавірусом - МОЗ

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24 березня 2020, 08:13 116
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Напередодні, 23 березня, у МОЗ України надійшла інформація про 10 нових випадків зараження на коронавірус
Фото: скрін з відео
Напередодні, 23 березня, у МОЗ України надійшла інформація про 10 нових випадків зараження на коронавірус

Як передає RegioNews, про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі "Свободи слова".

"За попередньою інформацією, яка не є підтвердженою, ми впродовж цього дня (23 березня – ред.) маємо 10 нових випадків підтвердження коронавірусної хвороби. Але ця інформація буде уточнена завтра (24 березня - ред.) на 9:00", - сказав він.

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Нагадаємо, 23 березня кількість киян, хворих COVID-19, зросла в столиці до 28 осіб.

Станом на 22 березня в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.


коронавірус Украина карантин Віктор Ляшко
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