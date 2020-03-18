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18 березня 2020, 18:22 3

На Вінниччині створили антикоронавірусні загони

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18 березня 2020, 18:22 3
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У Вінницькій області у зв’язку з епідемією коронавірусу створили спеціалізовані бригади екстреної меддопомоги, які виїжджатимуть на випадки, де є підозра на зараження атиповою пневмонією
Фото:depositphotos
У Вінницькій області у зв’язку з епідемією коронавірусу створили спеціалізовані бригади екстреної меддопомоги, які виїжджатимуть на випадки, де є підозра на зараження атиповою пневмонією

Про це інформують RegioNews із посиланням на місцевий ЗМІ "Nа Парижі”.

"Основна кількість викликів швидкої не пов’язані із випадками, коли є ознаки ГРВІ або підозра на коронавірус. Тому немає сенсу направляти туди спеціалізовані бригади укомплектовані захисними костюмами”, - зазначив голова ВІнницької ОДА Владислав Скальський.

Додав, що окремі бригади "швидкої” орієнтовані виключно на випадки з підозрами на респіраторні інфекції, і медики виїжджають на виклик у повному захисному спорядженні.

Як писали RegioNews раніше, станом на 18 березня у Вінницькій області з підозрою на Covid -19 госпіталізовано двох людей, ще у чотирьох мешканців регіону смертельно небезпечної інфекції лабораторні аналізи не виявили.


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