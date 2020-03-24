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24 марта 2020, 15:04 7

Вокруг Винницы перекрыли дороги: подробности

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24 марта 2020, 15:04 7
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Вокруг города Винница через карантинные мероприятия одни дороги перекрыли для автомобильного транспорта, а на других установили блокпосты
Вокруг города Винница через карантинные мероприятия одни дороги перекрыли для автомобильного транспорта, а на других установили блокпосты

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местное СМИ "Nа Париже”.

С 23 марта все важные трассы, которые проходят по городу, или вокруг него, начали контролировать военные Нацгвардии. Некоторые дороги перекрыли на въезд в Виннице большими бетонными блоками.

Накануне военная часть 3008 Национальной гвардии Украины в соцсетях сообщила о том, что для обеспечения выполнения карантинных мероприятий на въездах и выездах города Винница и Ямпольского района привлечены тяжелая техника и бронеавтомобили.

Как писали RegioNews ранее, в Винницкой области в связи с эпидемией коронавирус создали специализированные бригады экстренной медпомощи, которые будут выезжать на случаи, где есть подозрение на заражение атипичной пневмонией.


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