Вокруг Винницы перекрыли дороги: подробности

Вокруг города Винница через карантинные мероприятия одни дороги перекрыли для автомобильного транспорта, а на других установили блокпосты

Вокруг города Винница через карантинные мероприятия одни дороги перекрыли для автомобильного транспорта, а на других установили блокпосты

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местное СМИ "Nа Париже”. С 23 марта все важные трассы, которые проходят по городу, или вокруг него, начали контролировать военные Нацгвардии. Некоторые дороги перекрыли на въезд в Виннице большими бетонными блоками. Накануне военная часть 3008 Национальной гвардии Украины в соцсетях сообщила о том, что для обеспечения выполнения карантинных мероприятий на въездах и выездах города Винница и Ямпольского района привлечены тяжелая техника и бронеавтомобили. Как писали RegioNews ранее, в Винницкой области в связи с эпидемией коронавирус создали специализированные бригады экстренной медпомощи, которые будут выезжать на случаи, где есть подозрение на заражение атипичной пневмонией.

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