13:38  24 березня
МОЗ закликав українців носити медичні маски
13:20  24 березня
Кличко допустив посилення карантину у Києві
14:50  24 березня
Олімпійські ігри-2020 перенесли на рік
UA | RU
UA | RU
24 березня 2020, 13:27 7

Вінницький фейк: СБУ затримала російського найманця, який сіяв паніку

Читайте также
на русском языке
24 березня 2020, 13:27 7
Читайте также на русском языке
Співробітники СБУ затримали мешканця Дніпра, який по завданню російських кураторів розповсюдив фейк про жорстоке поводження з хворим на коронавірус в маршрутному таксі Вінниці
Фото: СБУ
Співробітники СБУ затримали мешканця Дніпра, який по завданню російських кураторів розповсюдив фейк про жорстоке поводження з хворим на коронавірус в маршрутному таксі Вінниці

Про це інформують RegioNews із посиланням на повідомлення СБУ.

Чоловіка затримали у Дніпрі. Він працював на російських кураторів. Отримав завдання робити фото та відео з порожніми полицями в магазинах, черг до аптек, фіксувати роботу спецтехніки та правоохоронців. Пізніше мав передати ці фото у РФ, де їх планували використати для підготовки неправдивих новин.

Також підозрюваний розповсюджував у соцмережах фейки про поширення COVID-19 в Україні. Зокрема, він поширив відео з бійкою у громадському транспорті. Пояснив, що ніби у Вінниці в автобусі побили чоловіка через те, що він був "зайвим” (під час карантину водіям заборонено брати до салону автобусів та маршрутних таксі більше, ніж 10 пасажирів - Ред.) та чхав і кашляв.

Провокатора затримали. Вирішується питання щодо оголошення фігуранту про підозру. Чоловіку інкримінують у протиправній діяльності та посяганні на територіальну цілісність України.

Як писали RegioNews раніше, співробітники СБУ днями закликали українців не вірити черговому фейку, присвяченому коронавірусу.


СБУ коронавірус Вінниця
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
24 березня 2020, 17:25
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
24 березня 2020, 12:19
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
24 березня 2020, 12:19
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Останні Популярні
Олексій Кривошеєв
Уляна Супрун
Андрій Смолій
Всі блоги »
Монополія на владу чи бізнес. Хто у Полтаві прагне мерського крісла
24 березня 2020, 12:00
"Зручна" епідемія: як проводять держзакупівлі в Житомирі
23 березня 2020, 12:00
Всі публікації »
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Всі відео »
Грищенко Роман
Голова Сумської обласної державної адміністрації
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Всі досьє »