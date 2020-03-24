Вінницький фейк: СБУ затримала російського найманця, який сіяв паніку

Співробітники СБУ затримали мешканця Дніпра, який по завданню російських кураторів розповсюдив фейк про жорстоке поводження з хворим на коронавірус в маршрутному таксі Вінниці

Фото: СБУ

Співробітники СБУ затримали мешканця Дніпра, який по завданню російських кураторів розповсюдив фейк про жорстоке поводження з хворим на коронавірус в маршрутному таксі Вінниці

Про це інформують RegioNews із посиланням на повідомлення СБУ. Чоловіка затримали у Дніпрі. Він працював на російських кураторів. Отримав завдання робити фото та відео з порожніми полицями в магазинах, черг до аптек, фіксувати роботу спецтехніки та правоохоронців. Пізніше мав передати ці фото у РФ, де їх планували використати для підготовки неправдивих новин. Також підозрюваний розповсюджував у соцмережах фейки про поширення COVID-19 в Україні. Зокрема, він поширив відео з бійкою у громадському транспорті. Пояснив, що ніби у Вінниці в автобусі побили чоловіка через те, що він був "зайвим” (під час карантину водіям заборонено брати до салону автобусів та маршрутних таксі більше, ніж 10 пасажирів - Ред.) та чхав і кашляв. Провокатора затримали. Вирішується питання щодо оголошення фігуранту про підозру. Чоловіку інкримінують у протиправній діяльності та посяганні на територіальну цілісність України. Як писали RegioNews раніше, співробітники СБУ днями закликали українців не вірити черговому фейку, присвяченому коронавірусу.

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