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18 марта 2020, 18:22 3

В Винницкой области создали антикоронавирусные отряды

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18 марта 2020, 18:22 3
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В Винницкой области в связи с эпидемией коронавируса создали специализированные бригады экстренной медпомощи, которые будут выезжать на случаи, где есть подозрение на заражение атипичной пневмонией
Фото:depositphotos
В Винницкой области в связи с эпидемией коронавируса создали специализированные бригады экстренной медпомощи, которые будут выезжать на случаи, где есть подозрение на заражение атипичной пневмонией

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местное СМИ "Nа Париже”.

"Основное количество вызовов скорой не связаны со случаями, когда есть признаки ОРВИ или подозрение на коронавирус. Поэтому нет смысла направлять туда специализированные бригады укомплектованые защитными костюмами”, - отметил председатель Винницкой ОГА Владислав Скальский.

Добавил, что отдельные бригады "скорой” ориентированы исключительно на случаи с подозрениями на респираторные инфекции, и медики выезжают на вызов в полном защитном снаряжении.

Как писали RegioNews ранее, по состоянию на 18 марта в Винницкой области с подозрением на Covid -19 госпитализированы два человека, еще у четверых жителей региона смертельно опасной инфекции лабораторные анализы не обнаружили.


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