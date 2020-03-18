ВООЗ передала Україні другу партію тестів на коронавірус

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) передала другий набір реагентів для тестування на COVID-19 для приблизно 5 тисяч реакцій до Центру Громадського Здоров’я МОЗ України. Перший набір був на 3 тисячі реакцій

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) передала другий набір реагентів для тестування на COVID-19 для приблизно 5 тисяч реакцій до Центру Громадського Здоров’я МОЗ України. Перший набір був на 3 тисячі реакцій

Про це йдеться на Facebook сторінці Центру громадського здоров’я, пише Regionews. World Health Organization Ukraine передала другий набір реагентів до вірусологічної референс-лабораторії Центру... Опубліковано Центр громадського здоров’я України Середа, 18 березня 2020 р. "ВООЗ покращує можливості України проводити тестування на COVID-19, бо саме вчасна діагностика є найефективнішим інструментом, щоб розірвати ланцюг передачі: запобігти випадкам інфікування та врятувати життя", - написав Центр громадського здоров’я. Також читайте: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

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