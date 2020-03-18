ВООЗ передала Україні другу партію тестів на коронавірус
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) передала другий набір реагентів для тестування на COVID-19 для приблизно 5 тисяч реакцій до Центру Громадського Здоров’я МОЗ України. Перший набір був на 3 тисячі реакцій
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) передала другий набір реагентів для тестування на COVID-19 для приблизно 5 тисяч реакцій до Центру Громадського Здоров’я МОЗ України. Перший набір був на 3 тисячі реакцій
Про це йдеться на Facebook сторінці Центру громадського здоров’я, пише Regionews.
World Health Organization Ukraine передала другий набір реагентів до вірусологічної референс-лабораторії Центру...Опубліковано Центр громадського здоров’я України Середа, 18 березня 2020 р.
"ВООЗ покращує можливості України проводити тестування на COVID-19, бо саме вчасна діагностика є найефективнішим інструментом, щоб розірвати ланцюг передачі: запобігти випадкам інфікування та врятувати життя", - написав Центр громадського здоров’я.
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