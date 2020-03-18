Коронавірус у Вінниці: скільки людей захворіло

Станом на 18 березня у Вінницькій області з підозрою на Covid -19 госпіталізовано двох людей, ще у чотирьох мешканців регіону смертельно небезпечної інфекції лабораторні аналізи не виявили

Фото:depositphotos

Станом на 18 березня у Вінницькій області з підозрою на Covid -19 госпіталізовано двох людей, ще у чотирьох мешканців регіону смертельно небезпечної інфекції лабораторні аналізи не виявили

Про це інформують RegioNews із посиланням на Вінницьку ОДА. У чотирьох мешканців Вінницької області коронавірусна інфекція не підтвердилася після лабораторних досліджень. Але атипову пневмонію тепер підозрюють у ще двох людей. Одна хвора прибула із епідемічної території, друга контактувала з особою, в якої підтверджена лабораторно коронавірусна інфекція. Зараз вони знаходяться на стаціонарному лікуванні в боксованих палатах під постійним медичним спостереженням. Нагадаємо, що в Україні зафіксовано та лабораторно підтверджено 14 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, із них – 10 в Чернівецькій області, 1 – в Житомирській, 3 – місто Київ. Як повідомляли RegioNews раніше, 13 березня 25-річну мешканку Вінниці госпіталізували до інфекційного відділення міської лікарні з підозрою на коронавірус.

.