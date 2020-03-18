Коронавірус у Вінниці: скільки людей захворіло
Про це інформують RegioNews із посиланням на Вінницьку ОДА.
У чотирьох мешканців Вінницької області коронавірусна інфекція не підтвердилася після лабораторних досліджень.
Але атипову пневмонію тепер підозрюють у ще двох людей. Одна хвора прибула із епідемічної території, друга контактувала з особою, в якої підтверджена лабораторно коронавірусна інфекція. Зараз вони знаходяться на стаціонарному лікуванні в боксованих палатах під постійним медичним спостереженням.
Нагадаємо, що в Україні зафіксовано та лабораторно підтверджено 14 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, із них – 10 в Чернівецькій області, 1 – в Житомирській, 3 – місто Київ.
Як повідомляли RegioNews раніше, 13 березня 25-річну мешканку Вінниці госпіталізували до інфекційного відділення міської лікарні з підозрою на коронавірус.
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