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18 березня 2020, 13:35 4

Коронавірус у Вінниці: скільки людей захворіло

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18 березня 2020, 13:35 4
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Станом на 18 березня у Вінницькій області з підозрою на Covid -19 госпіталізовано двох людей, ще у чотирьох мешканців регіону смертельно небезпечної інфекції лабораторні аналізи не виявили
Фото:depositphotos
Станом на 18 березня у Вінницькій області з підозрою на Covid -19 госпіталізовано двох людей, ще у чотирьох мешканців регіону смертельно небезпечної інфекції лабораторні аналізи не виявили

Про це інформують RegioNews із посиланням на Вінницьку ОДА.

У чотирьох мешканців Вінницької області коронавірусна інфекція не підтвердилася після лабораторних досліджень.

Але атипову пневмонію тепер підозрюють у ще двох людей. Одна хвора прибула із епідемічної території, друга контактувала з особою, в якої підтверджена лабораторно коронавірусна інфекція. Зараз вони знаходяться на стаціонарному лікуванні в боксованих палатах під постійним медичним спостереженням.

Нагадаємо, що в Україні зафіксовано та лабораторно підтверджено 14 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, із них – 10 в Чернівецькій області, 1 – в Житомирській, 3 – місто Київ.

Як повідомляли RegioNews раніше, 13 березня 25-річну мешканку Вінниці госпіталізували до інфекційного відділення міської лікарні з підозрою на коронавірус.


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