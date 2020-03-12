Коронавирус в Винницкой области: сообщили результаты анализов

У мужчины из Козятина, которого госпитализировали 12 марта, не выявили коронавирус

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У мужчины из Козятина, которого госпитализировали 12 марта, не выявили коронавирус

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местный информационный ресурс Vежа.

Напомним, что мужчина, который из Германии приехал в Казатин, чтобы навестить мать, почувствовал себя плохо и обратился к врачам. Его поместили в местную больницу и провели все необходимые лабораторные исследования.

В городской больнице Казатина у больного диагностировали ОРВИ, острый ринофарингит и острый трахеобронхит. Результат экспресс-теста на новый коронавирус-2019 оказался отрицательным. Сейчас больной находится в инфекционном отделении.

Как сообщали RegioNews ранее, МВД Украины призывает украинцев соблюдать правила карантина, которые правительство ввело 11 марта с целью предотвращения распространения коронавірусної инфекции COVID-19.