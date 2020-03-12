На Винниччине у мужчины заподозрили коронавирус

В Казатине госпитализировали мужчину с подозрением на смертельно опасную болезнь

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В Казатине госпитализировали мужчину с подозрением на смертельно опасную болезнь

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Ріа-Козятин.

О том, что мужчину поместили в больницу, 12 марта сообщил заведующий казатинского межрайонного отдела лабораторных исследований Леонид Ящук.

1 марта мужчина приехал Германии в Казатин навестить мать. А уже 9 марта почувствовал себя плохо - стало трудно дышать. До 12 марта пытался лечиться средствами народной медицины и только сегодня обратился за помощью к медикам.

Больного госпитализировали в ЦРБ с подозрением на коронавирус. У него уже взяли все необходимые анализы и проводят лабораторные исследования. Мужчины планируют госпитализировать в инфекционное отделение винницкой больницы.

Как информировали RegioNews ранее, МИД Украины вместе с Министерством инфраструктуры начинает подготовку второй волны эвакуации своих граждан из Китая.