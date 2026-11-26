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В Одесской области правоохранители разоблачили канал переправки мужчин через границу. Задержали соорганизатора и его товарища

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Задержан 47-летний мужчина и его 50-летний сообщник, который привозил "клиентов" из Одессы в населенный пункт Подольского района. Стоимость "услуги" для мужчин, желавших попасть за границу, была в размере 20 тысяч долларов. Они надеялись пересечь границу в Молдову.

"Недалеко от границы всех задержали. Двум фигурантам сообщили о подозрении, избрали содержание под стражей с правом внесения залога. На нарушителей составили админпротоколы", - говорят пограничники.

Напомним, что в Черкассах правоохранители разоблачили 37-летнюю женщину, которая за 17 тысяч долларов обещала военнообязанным мужчинам помочь избежать мобилизации и уехать за границу. Для этого она предлагала заключить с ней брак, который должен стать основанием для получения отсрочки от призыва.