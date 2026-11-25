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У Львові судили жінку, яка організувала схему перетину кордону для військовозобов'язаного. Вона сподівалась заробити на цьому 12 тисяч доларів

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Влітку 2024 року жінка запропонувала чоловікові "допомогти" безперешкодно перетнути державний кордон. Для підготовки документів вона попросила копію його паспорту. Свої "послуги" жінка оцінила в 12 тисяч доларів. Правоохоронці затримали її після отримання першої частини суми.

На суді жінка визнала свою провину. Суд призначив п’ять років позбавлення волі, однак звільнив від відбування покарання з випробуванням і встанов дворічний іспитовий строк.

Нагадаємо, що у Черкасах правоохоронці викрили 37-річну жінку, яка за 17 тисяч доларів обіцяла військовозобов’язаним чоловікам допомогти уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Для цього вона пропонувала укласти з нею шлюб, який мав стати підставою для отримання відстрочки від призову.