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Об этом сообщает НАБУ, передает RegioNews.

Среди подозреваемых бывший и два действующих чиновника Государственной пограничной службы, а также двое гражданских. Они организовали незаконную схему пересечения границы.

В мае-августе 2022 года в сговоре с гражданами так называемой "Приднестровской Молдавской Республики" (оккупированная территория) и другими лицами организаторы наладили схему. Людей вывозили вне официальных пунктов пропуска без соответствующих отметок в паспорте. Услугу оценивали в 5 тысяч долларов.

"Клиенты" рассчитывались после выезда из Украины, на территории Приднестровья. После этого часть средств — 1500 долл. США с человека — передавали непосредственно сотрудникам ГНСУ. Общая сумма неправомерной выгоды, переданной организатору, — около 50 тыс. долл. США", - говорят в ГНСУ.

Напомним, что в Черкассах правоохранители разоблачили 37-летнюю женщину, которая за 17 тысяч долларов обещала военнообязанным мужчинам помочь избежать мобилизации и уехать за границу. Для этого она предлагала заключить с ней брак, который должен стать основанием для получения отсрочки от призыва.