Фото: поліція Дніпропетровської області

У Дніпропетровській області до суду скерували обвинувальний акт щодо 36-річного чоловіка, у помешканні якого правоохоронці виявили п'ять одиниць вогнепальної зброї, майже 1900 боєприпасів та понад пів кілограма наркотичних і психотропних речовин

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

За даними слідства, місцевий житель незаконно придбав і зберігав удома значну кількість наркотичних засобів, психотропних речовин, вогнепальної зброї та боєприпасів.

У червні правоохоронці провели обшук за місцем проживання фігуранта. Під час слідчих дій вилучили PVP, 4-ММС, МДМА, метамфетамін, амфетамін, канабіс, кокаїн і метадон. Загальна маса наркотичних та психотропних речовин перевищила 500 грамів.

Крім того, поліцейські виявили п'ять одиниць вогнепальної зброї, зокрема автомати та перероблені стартові пістолети. Також вилучили майже 1900 патронів калібрів 5,45 мм і 7,62 мм.

За результатами експертиз, зброя придатна до стрільби, а боєприпаси — до використання за призначенням.

36-річному чоловікові інкримінують незаконне придбання та зберігання вогнепальної зброї й боєприпасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України), а також незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів і психотропних речовин з метою збуту в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).

Досудове розслідування завершили. Обвинувальний акт скерували до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, в Києві 38-річному чоловіку повідомили про підозру в незаконному придбанні та зберіганні наркотиків і психотропних речовин в особливо великих розмірах із метою збуту. Під час обшуків у нього вилучили близько 2,5 кг речовин, схожих на наркотики.