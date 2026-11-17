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На Тернопільщині правоохоронці викрили групу з чотирьох осіб, яких підозрюють у незаконному заволодінні земельними ділянками загальною площею понад гектар. Серед фігурантів — приватний підприємець, його теща, підлеглий та державний кадастровий реєстратор

Про це повідомили у Національній поліції, передає RegioNews.

За даними слідства, протягом 2019–2023 років підприємець незаконно набув право власності на низку земельних ділянок. Деякі з них розташовані в рекреаційній зоні Тернопільського району.

Для реалізації оборудки чоловік залучив трьох спільників — свою тещу, підлеглого та державного кадастрового реєстратора. Щоб не привертати зайвої уваги, усі операції з нерухомістю проводили через приватних нотаріусів.

Підприємцю повідомили про підозру за шахрайство та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Його довіреним спільникам інкримінують шахрайство та використання підроблених документів.

Державному кадастровому реєстратору оголосили підозру у зловживанні владою або службовим становищем, а також несанкціонованих діях з інформацією, до якої він мав доступ через службові повноваження.

Нагадаємо, що на Херсонщині приватну нотаріуску підозрюють у незаконній реєстрації права власності на земельну ділянку громади в Антонівці