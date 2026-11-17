Фото ілюстративне

У Шевченківському районі Харкова поліція встановлює осіб, які можуть бути причетними до зникнення іграшок із меморіалу загиблим внаслідок російської агресії дітям. Інформацію про ймовірне викрадення правоохоронці виявили під час моніторингу соціальних мереж

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.

Як повідомили у поліції, правоохоронці звернули увагу на допис у соцмережах, у якому йшлося про зникнення іграшок, залишених людьми біля пам'ятника дітям, чиї життя забрала російська збройна агресія.

Інформацію про подію зареєстрували в Єдиному обліку Харківського районного управління поліції № 3.

Наразі правоохоронці проводять перевірку та встановлюють усі обставини ймовірного правопорушення, а також осіб, які можуть бути до нього причетними.

Поліція закликає громадян, які володіють інформацією про подію, повідомити про це правоохоронцям.

Нагадаємо, раніше у Вінниці вандали пограбували могилу Назарія Гринцевича, наймолодшого захисника "Азовсталі", відомого за позивним "Грінка". Його мати повідомила про те, що з могили зникли дерев'яна булава та три свічки.