"Единое окно" в ЦНАП: как оформить льготы и выплаты без десятков кабинетов
В ЦНАП, независимо от места регистрации, теперь доступно более 20 государственных услуг для утеранов, семей погибших героев. Специалисты объяснили, как воспользоваться услугами
Об этом сообщает ГО "Захист держави", передает RegioNews.
В видео эксперты объяснили, какие именно документы можно оформить через услугу "Единое окно". В частности, о том, как:
- установить статус лица с инвалидностью в результате войны, участника войны или члена семьи погибшего Защитника или Защитницы;
- получить, продлить или заменить удостоверение;
- подать заявление на единовременную денежную помощь или компенсацию аренды жилья.
Напомним, в Украине была изменена процедура оформления статуса участника боевых действий. Теперь для внесения в Единый государственный реестр ветеранов войны информацию о непосредственном участии военнослужащего в выполнении боевых задач установили четкий срок – 5 календарных дней.
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