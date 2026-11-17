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В ЦНАП, независимо от места регистрации, теперь доступно более 20 государственных услуг для утеранов, семей погибших героев. Специалисты объяснили, как воспользоваться услугами

Об этом сообщает ГО "Захист держави", передает RegioNews.

В видео эксперты объяснили, какие именно документы можно оформить через услугу "Единое окно". В частности, о том, как:

установить статус лица с инвалидностью в результате войны, участника войны или члена семьи погибшего Защитника или Защитницы;

получить, продлить или заменить удостоверение;

подать заявление на единовременную денежную помощь или компенсацию аренды жилья.

Напомним, в Украине была изменена процедура оформления статуса участника боевых действий. Теперь для внесения в Единый государственный реестр ветеранов войны информацию о непосредственном участии военнослужащего в выполнении боевых задач установили четкий срок – 5 календарных дней.