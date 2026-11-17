Фото: Нацполіція

У Києві 23-річний хлопець став жертвою пограбування. Йому розпилили балончик в обличчя

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Це сталось посеред вулиці. До 23-річного хлопця підійшов чоловік та попросив цигарку. Однак потім зловмисник розпилив йому в обличчя газовий балончик, відтягнув за будівлю магазину та з погрозами забрав з кишені 3 тисячі гривень, і втік.

Правоохоронці затримали зловмисника. Ним виявився 36-річний киянин. Суд призначив йому покарання у вигляді 8 років та 1 місяця позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Дніпрі затримали чоловіка, який пограбував жінку. Це сталось після того, як він проводжав її додому.