У Києві чоловікові розпилили в обличчя балончик та пограбували
У Києві 23-річний хлопець став жертвою пограбування. Йому розпилили балончик в обличчя
Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.
Це сталось посеред вулиці. До 23-річного хлопця підійшов чоловік та попросив цигарку. Однак потім зловмисник розпилив йому в обличчя газовий балончик, відтягнув за будівлю магазину та з погрозами забрав з кишені 3 тисячі гривень, і втік.
Правоохоронці затримали зловмисника. Ним виявився 36-річний киянин. Суд призначив йому покарання у вигляді 8 років та 1 місяця позбавлення волі.
Нагадаємо, що у Дніпрі затримали чоловіка, який пограбував жінку. Це сталось після того, як він проводжав її додому.
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