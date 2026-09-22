Статус УБД за 5 днів: уряд встановив чіткі строки внесення даних

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В Україні змінили процедуру оформлення статусу учасника бойових дій. Тепер для внесення до Єдиного державного реєстру ветеранів війни інформації про безпосередню участь військовослужбовця у виконанні бойових завдань встановили чіткий строк – 5 календарних днів

Про зміни розповів юрист ГО "Захист Держави" Яків Чернобук, передає RegioNews.

За достовірність і повноту поданих відомостей відповідає командир військової частини, а за своєчасне внесення інформації до Реєстру – уповноважена особа.

Якщо у поданих даних виявлять помилки, їх мають виправити та повторно подати протягом 5 календарних днів.

Підтвердженням участі військовослужбовця у бойових діях можуть бути бойові накази та розпорядження, бойові донесення, журнали бойових дій, довідки про поранення та інші офіційні документи.

Якщо встановлені строки порушують або інформацію не вносять до Реєстру, військовослужбовець може звернутися з рапортом та оскаржити бездіяльність відповідальних посадових осіб.

За консультацією можна звернутися до ГО "Захист Держави" за телефоном +38 066 004 16 28 або за адресами:

Ужгород, пл. Корятовича, 1, оф. 7;

Мукачево, вул. Недецеї, 11А;

Виноградів, вул. Шевченка, 88;

Хуст, вул. Бориса Джонсона, 5.

Нагадаємо, військовослужбовці, які були звільнені з полону, можуть отримати державну грошову виплату. Йдеться про 50 000 гривень. Право на виплату мають військові, які були звільнені з полону та відповідають визначеним державою умовам.