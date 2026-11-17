Фото: ДТЕК

У Бориспільському районі Київської області внаслідок російської атаки пошкоджений енергетичний об'єкт. Це вже вдруге за місяць, коли один із важливих енергооб'єктів регіону зазнає пошкоджень через російські удари

Про це повідомили у ДТЕК, передає RegioNews

Наразі фахівці очікують, коли ситуація стане безпечною для проведення огляду пошкодженого обладнання.

Після отримання відповідного дозволу енергетики розпочнуть оцінку наслідків атаки та відновлювальні роботи.

У компанії зазначають, що ремонт може ускладнюватися повторними повітряними тривогами, через які фахівцям доведеться переривати роботу.

Нагадаємо, пізно ввечері 16 листопада ворог атакував столицю балістичними ракетами, а під ранок 17 листопада місто опинилося під загрозою ударних безпілотників. Зафіксовано пошкодження інфраструктури та пожежі в Голосіївському, Деснянському, Дніпровському й Оболонському районах.