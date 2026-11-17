Фото: поліція Києва

У Києві 57-річний чоловік під час сварки завдав рідному братові трьох ножових поранень у груди. Потерпілого госпіталізували, а нападника затримали неподалік місця злочину. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі

Про це повідомили у поліції Києва, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, інцидент стався під час спільного застілля. 55-річний киянин розпивав алкогольні напої зі своїм 57-річним братом. Між родичами виникла сварка, під час якої старший чоловік схопив кухонний ніж і тричі вдарив ним брата у груди.

Після нападу зловмисник утік.

Поранений чоловік зміг самостійно вийти з дому та дійти до найближчого магазину, де попросив про допомогу. Медики госпіталізували його до лікарні.

Працівники відділу кримінальної поліції розшукали та затримали нападника неподалік місця злочину.

Наразі чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Кривому Розі правоохоронці затримали 45-річного чоловіка, якого підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень 61-річному містянину. Потерпілий помер у лікарні від отриманих травм.