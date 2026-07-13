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13 липня 2026, 12:36

РФ перетворила окуповану Запорізьку АЕС на військову базу – ГУР

13 липня 2026, 12:36
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Окупанти на варті поблизу ЗАЕС в Енергодарі, травень 2022 року. Фото: EPA/UPG
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Росія фактично перетворила тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі на військову базу, розмістивши на її території техніку, склади озброєнь та пункти управління дронами-камікадзе

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони, передає RegioNews.

За даними розвідки, на території ЗАЕС, де всі шість енергоблоків перебувають у стані "холодного зупину", російські військові розмістили техніку безпосередньо в машинних залах енергоблоків №1, №2, №5 та №6.

У підвальних приміщеннях і бомбосховищах станції окупанти облаштували склади озброєнь, а на дахах реакторних відділень встановили кулеметні позиції та ракетні комплекси. Боєприпаси й військову техніку, за інформацією ГУР, також зберігають під технічними переходами та естакадами між будівлями станції.

Крім того, російські війська розгорнули на ЗАЕС пункти управління дронами-камікадзе типу "Гєрбєра-сікер" та "Гєрань-сікер". За даними розвідки, до цих робіт залучають працівників спеціальної економічної зони "Алабуга", серед яких є неповнолітні студенти.

У ГУР також повідомили, що окремі технічні приміщення поблизу берегової лінії колишнього Каховського водосховища заміновані, а охорону станції забезпечує контингент Росгвардії чисельністю близько 1,5 тисячі військових.

У розвідці наголосили, що експерти МАГАТЕ не мають повного доступу до енергоблоків і технічних приміщень ЗАЕС, оскільки перевірки проводяться за заздалегідь погодженими маршрутами, що унеможливлює повноцінну оцінку ситуації.

Серед основних ризиків для безпеки станції ГУР називає:

  • проблеми з електроживленням,
  • дефіцит води для систем охолодження,
  • нестачу кваліфікованого персоналу.

За даними розвідки, із десяти ліній зовнішнього електропостачання, які працювали до окупації, нині функціонує лише одна. Також рівень води у ставку-охолоджувачі залишається нижчим за мінімально необхідний, а більшість свердловин не обладнані необхідними насосами.

У ГУР зазначили, що до повномасштабного вторгнення на Запорізькій АЕС працювали близько 11 тисяч осіб, тоді як нині персонал скоротився до приблизно 7,5 тисячі. Працівників, які залишилися на станції, окупаційна влада змушує підписувати контракти з "Росатомом", а завезений із Росії персонал, за оцінкою розвідки, не має достатньої кваліфікації для обслуговування української атомної електростанції.

Нагадаємо, в ніч на 3 червня на Запорізькій АЕС стався черговий блекаут. Це п’ятий випадок знеструмлення від початку року та 17-й за час окупації.

ЗАЕС під окупацією Росії

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) – найбільша в Європі АЕС за встановленою потужністю. Розташована в місті Енергодар Запорізької області.

4 березня 2022 року – російські війська захопили ЗАЕС під час штурму Енергодара. Внаслідок обстрілів виникла пожежа на території навчально-тренувального центру.

Після захоплення персонал станції працює під тиском, фактично у заручниках, але підтримує роботу об'єктів для запобігання катастрофі.

Станція не постачає електроенергію в українську енергомережу з осені 2022 року.

Спроби Росії створити "дочірню" структуру для керування станцією не визнаються жодною міжнародною організацією.

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Запорізька область Запорізька АЕС окупанти окупація військова база техніка МАГАТЕ ГУР
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