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Посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер планують цього тижня зустрітися із представниками України та європейських країн у Берліні

Про це повідомляє Axios із посиланням на представника уряду США, передає RegioNews.

За інформацією видання, зустріч запланована на четвер, через тиждень після того, як Віткофф і Кушнер закликали Росію запропонувати власну систему безпеки для Європи після завершення війни. Цю ініціативу американські представники розглядають як один із можливих шляхів припинення бойових дій.

Мета переговорів у Берліні – напрацювати гарантії, які мають запобігти новим російським атакам на Україну, а також обговорити механізми відновлення української економіки.

Водночас цього ж дня Дональд Трамп має зустрітися в Китаї з Володимиром Путіним та головою КНР Сі Цзіньпіном. Раніше американський президент заявляв, що планує порушити під час переговорів питання війни в Україні.

Як зазначає джерело Axios, представники адміністрації Трампа підтримують постійний контакт з українськими та європейськими посадовцями, паралельно продовжуючи переговори з Росією. Американський чиновник назвав зустріч у Берліні та візит Трампа до Китаю скоординованими дипломатичними зусиллями.

За даними видання, про переговори щодо України також поінформовані державний секретар США Марко Рубіо, міністр фінансів Скотт Бессент і керівник апарату Білого дому Стівен Міллер, які супроводжують Трампа під час поїздки до Китаю.

Нагадаємо, 10 та 11 листопада в Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори між Україною, США та Росією. Сполучені Штати виступили посередниками у переговорному процесі.

За словами президента України Володимира Зеленського, наступний раунд переговорів може відбутися як в Об'єднаних Арабських Еміратах, так і у Швейцарії. Остаточне місце зустрічі залежатиме від домовленостей між переговорними командами.

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