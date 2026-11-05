На Донеччині після обстрілу врятували собаку з потрощеного будинку

Фото: ДСНС

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Під час перевірки пошкоджених будинків рятувальники знайшли наляканого собаку. Вони обережно винесли цуценя із небезпечної зони. Наразі собаку повернули господині.

"Для наших надзвичайних важливе кожне життя. Вони завжди приходять на поміч тим, хто не може подбати про себе самостійно", - кажуть в ДСНС.

Нагадаємо, раніше у Києві під час ліквідації наслідків російського обстрілу надзвичайники врятували кота, який залишився у пошкодженій квартирі.