Відключення світла 6 листопада: в Укренерго назвали графіки

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В Україні 6 листопада знову діятимуть графіки відключення електроенергії. Причина - наслідки російських атак

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

В Україні у п'ятницю, 6 листопада, діятимуть такі обмеження споживання електроенергією:

• 00:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості;



• 00:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 2,5 до 4 черг).

"Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - кажуть енергетики.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що лише за одну ніч російські атаки пошкодили понад 10 об’єктів енергетичної інфраструктури. Щонайменше 550 тисяч сімей залишилися без світла.