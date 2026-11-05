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05 листопада 2026, 19:24

Стрілянина та заручники в магазині Тернополя: затримали 53-річного чоловіка

05 листопада 2026, 19:24
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Фото: Нацполіція
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У Тернополі 53-річний чоловік утримував людей у заручниках у магазині, а під час переговорів із поліцією підірвав предмет, схожий на гранату, та почав хаотично стріляти. Його затримали спецпризначенці КОРД. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав

Про це повідомила поліція, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, під час переговорів поліцейським вдалося відволікти чоловіка. Цим скористалися люди, які перебували в магазині, та вибігли з приміщення через службовий вихід.

Після цього фігурант підірвав предмет, схожий на гранату, і відкрив хаотичну стрілянину.

Озброєного чоловіка затримали спецпризначенці КОРД. Ним виявився 53-річний житель Тернополя. Під час затримання у нього вилучили предмет, схожий на пістолет, і мисливський ніж. За інформацією поліції, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Слідчі також з’ясували, що перед інцидентом він уже приходив до цього магазину, поводився агресивно та конфліктував із працівниками. Тоді чоловік залишив заклад, але згодом повернувся зі зброєю.

Фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактами незаконного позбавлення волі людини, а також погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу.

Наразі вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, в Тернополі озброєний чоловік захопив у заручники керуючу магазину. Повідомлення про інцидент у торговельному закладі у Тернополі надійшло до поліції 5 листопада близько 11:00.

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