На Київщині загорівся будинок: загинуло подружжя
Трагедія сталась в селі Мала Солтанівка 4 листопада. Там загорівся житловий будинок
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіла чоловіка та дружини. Це були 72-річний та 70-річна місцеві жителі.
Попередньо, причиною пожежі могла стати несправність газового обладнання. Фахівці будуть встановлювати обставини.
Нагадаємо, раніше в Приморському районі Одеси стався вибух невідомого предмета в семиповерховому житловому будинку. Постраждали четверо людей, серед них – троє рятувальників ДСНС та медик швидкої допомоги.
У Львові спалахнула пожежа в дев'ятиповерхівці: врятували чотирьох людей, серед них дитинуВсі новини »
05 листопада 2026, 12:46Росіяни атакували склад на Київщині: спалахнула пожежа
05 листопада 2026, 07:43
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
Катування цивільних на Херсонщині: до кримінальної відповідальності притягнули 164 людей
05 листопада 2026, 21:15На Рівненщині 19-річний мотоцикліст загинув у зіткненні з ВАЗ: водій постане перед судом
05 листопада 2026, 20:50У Кремлі не збираються відмовлятися від ударів по Україні
05 листопада 2026, 20:30У Кривому Розі судитимуть двох чоловіків за смертельний розбій
05 листопада 2026, 20:20На Донеччині після обстрілу врятували собаку з потрощеного будинку
05 листопада 2026, 20:15Нацполіція заявила про ліквідацію мережі U420, пов’язаної з угрупованням "Хімпром"
05 листопада 2026, 19:56Відключення світла 6 листопада: в Укренерго назвали графіки
05 листопада 2026, 19:30Стрілянина та заручники в магазині Тернополя: затримали 53-річного чоловіка
05 листопада 2026, 19:24У Києві чоловік із пістолетом напав на 20-річного водія
05 листопада 2026, 18:57
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів