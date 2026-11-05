На Київщині загорівся будинок: загинуло подружжя

Фото: Нацполіція

Трагедія сталась в селі Мала Солтанівка 4 листопада. Там загорівся житловий будинок

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіла чоловіка та дружини. Це були 72-річний та 70-річна місцеві жителі.

Попередньо, причиною пожежі могла стати несправність газового обладнання. Фахівці будуть встановлювати обставини.

Нагадаємо, раніше в Приморському районі Одеси стався вибух невідомого предмета в семиповерховому житловому будинку. Постраждали четверо людей, серед них – троє рятувальників ДСНС та медик швидкої допомоги.