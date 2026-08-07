Нова здобич "Маґури": у Криму знищили російський "Панцирь-С1" за $15 млн

Скриншот із відео

У тимчасово окупованому Криму спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" знищив російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" та військовий кран окупантів

Про це повідомило Головне управління розвідки, передає RegioNews.

Зазначається, що операцію провели на початку серпня 2026 року.

Для ураження наземних цілей російських військ розвідники використали багатофункціональні морські платформи Magura, оснащені FPV-дронами.

За даними ГУР, орієнтовна вартість знищеного зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцирь-С1"становить близько 15 мільйонів доларів.

У розвідці зазначили, що це чергова успішна операція підрозділу "Group 13" у тимчасово окупованому Криму. Раніше оператори підрозділу уразили там машину керування радіолокаційної станції "Подльот" та радіолокаційний запитувач "Пароль-4".

Відео спецоперації – за посиланням.

Нагадаємо, підрозділи Сил оборони України 5 серпня та в ніч на 6 серпня завдали ураження низці важливих об'єктів РФ в рамках зниження її воєнно-економічного потенціалу. Зокрема, ЗСУ уразили нафтопереробний завод "Славнефть-Янос" у Ярославлі – майже за 700 кілометрів від українського кордону.