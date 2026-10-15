Обмеження Starlink в Україні: у Білому домі відреагували на ситуацію

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Адміністрація президента США Дональда Трампа заявила, що не причетна до обмежень у роботі супутникової системи Starlink в Україні

Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела в адміністрації президента США, передає RegioNews.

За даними видання, у середу, 14 жовтня, головні радники президента України Володимира Зеленського провели переговори з представниками Білого дому, Центрального розвідувального управління (ЦРУ) та Пентагону.

Під час зустрічей українська сторона намагалася з’ясувати, чи ухвалював Вашингтон рішення про обмеження роботи супутникового зв’язку Starlink та які кроки можна зробити для розв’язання проблеми.

За словами джерел Axios, представники Білого дому запевнили українську сторону, що американська адміністрація не контролює компанію SpaceX, яка забезпечує роботу супутникової системи.

Одне зі співрозмовників видання повідомило, що адміністрація Трампа має намір звернутися до SpaceX, аби з’ясувати обставини ситуації.

Нагадаємо, напередодні колишній радник міністра оборони, волонтер та активіст Сергій Стерненко повідомив, що компанія SpaceX обмежила роботу терміналів супутникового зв'язку Starlink в Україні.

Згодом радник президента з технологічних питань, експерт у сфері технологій Сергій Бескрестнов (Флеш) підтвердив цю інформацію. За його словами, обмеження стосувалося військового сервісу.

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