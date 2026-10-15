23:40  14 жовтня
Ціни на бензин "штормить": як змінились цінники на АЗС
01:35  15 жовтня
Співачка Джамала зізналась, як її діти ховаються від обстрілів
08:21  15 жовтня
На Сумщині легковик зіткнувся з вантажівкою: загинули двоє братів
UA | RU
UA | RU
15 жовтня 2026, 08:37

Обмеження Starlink в Україні: у Білому домі відреагували на ситуацію

15 жовтня 2026, 08:37
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Адміністрація президента США Дональда Трампа заявила, що не причетна до обмежень у роботі супутникової системи Starlink в Україні

Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела в адміністрації президента США, передає RegioNews.

За даними видання, у середу, 14 жовтня, головні радники президента України Володимира Зеленського провели переговори з представниками Білого дому, Центрального розвідувального управління (ЦРУ) та Пентагону.

Під час зустрічей українська сторона намагалася з’ясувати, чи ухвалював Вашингтон рішення про обмеження роботи супутникового зв’язку Starlink та які кроки можна зробити для розв’язання проблеми.

За словами джерел Axios, представники Білого дому запевнили українську сторону, що американська адміністрація не контролює компанію SpaceX, яка забезпечує роботу супутникової системи.

Одне зі співрозмовників видання повідомило, що адміністрація Трампа має намір звернутися до SpaceX, аби з’ясувати обставини ситуації.

Нагадаємо, напередодні колишній радник міністра оборони, волонтер та активіст Сергій Стерненко повідомив, що компанія SpaceX обмежила роботу терміналів супутникового зв'язку Starlink в Україні.

Згодом радник президента з технологічних питань, експерт у сфері технологій Сергій Бескрестнов (Флеш) підтвердив цю інформацію. За його словами, обмеження стосувалося військового сервісу.

Читайте також: "Зараз не час домовлятися": чому Україні потрібно пережити цю зиму

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ війна Зеленський Володимир Білий Дім Starlink SpaceX Обмеження
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
У Києві ворожий дрон впав у двір будинків: є постраждалі
15 жовтня 2026, 10:53
У Києві молодик влаштував стрілянину на дорозі через зауваження: є поранений
15 жовтня 2026, 10:46
У лікарні помер чоловік, якого врятували з-під завалів у Запоріжжі
15 жовтня 2026, 10:37
РФ вночі атакувала газовидобувну інфраструктуру на Полтавщині
15 жовтня 2026, 10:35
На Полтавщині потяг на смерть збив чоловіка та протаранив автомобіль
15 жовтня 2026, 10:31
Зеленський заявив про відновлення ударів по російських НПЗ
15 жовтня 2026, 10:21
Залучення іноземних добровольців: два терміни підготовки та новий центр у Нацгвардії
15 жовтня 2026, 10:15
Росіяни атакували Кіровоградську область майже 360 дронами: є влучання на 26 локаціях
15 жовтня 2026, 09:45
Кілька хвиль атак РФ за ніч: у Рівному пошкоджені два будинки
15 жовтня 2026, 09:44
На Одещині через удари РФ пошкоджені багатоповерхівки, підприємство та будівля банку
15 жовтня 2026, 09:29
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Всі публікації »
Микола Княжицький
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Вадим Денисенко
Всі блоги »