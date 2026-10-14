Проблеми зі Starlink в Україні: Стерненко заявив про зрив важливих місій

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У ніч на 14 жовтня компанія SpaceX обмежила роботу терміналів супутникового зв'язку Starlink в Україні. Через це було зірвано низку важливих місій

Про це повідомив колишній радник міністра оборони, волонтер та активіст Сергій Стерненко, передає RegioNews.

За його словами, проблеми зі зв’язком виникли вночі 14 жовтня. Зокрема, під час руху зі швидкістю понад 160 км/год термінали почали втрачати з’єднання.

Водночас, як зазначив Стерненко, звичайні термінали Starlink наразі продовжують працювати.

Волонтер припустив, що обмеження могли запровадити на запит адміністрації президента США Дональда Трампа. Однак офіційного підтвердження цієї версії немає.

Станом на момент публікації Генеральний штаб ЗСУ та компанія SpaceX ситуацію не коментували.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що адміністрація президента США Дональда Трампа погрожує зупинити механізм закупівлі американської зброї для України та припинити обмін розвідувальними даними, щоб змусити Київ припинити удари по російських нафтопереробних заводах.