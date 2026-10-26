Дизель продолжает дорожать: что происходит с ценами на АЗС
Цены на горючее в Украине из-за ряда факторов остаются нестабильными. Дизель особенно ощутимо дорожает
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 26 октября средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 93,84 гривны за литр (без изменений);
- бензин А-95 – 90,05 гривны за литр (+0,01 гривны);
- бензин А-92 – 86,44 гривны за литр (без изменений);
- дизтопливо – 103,72 гривны за литр (+0,27 гривны);
- автогаз – 53,95 гривны за литр (+1,60 гривны).
Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.
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