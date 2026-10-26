Дизель продолжает дорожать: что происходит с ценами на АЗС

Фото из открытых источников

Цены на горючее в Украине из-за ряда факторов остаются нестабильными. Дизель особенно ощутимо дорожает

Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.

По состоянию на 26 октября средние цены на АЗС в Украине:

бензин А-95 премиум – 93,84 гривны за литр (без изменений);

бензин А-95 – 90,05 гривны за литр (+0,01 гривны);

бензин А-92 – 86,44 гривны за литр (без изменений);

дизтопливо – 103,72 гривны за литр (+0,27 гривны);

автогаз – 53,95 гривны за литр (+1,60 гривны).

Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.