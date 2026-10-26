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26 октября 2026, 16:25

Мошеннические колл-центры обманули граждан трех стран более чем на 3,7 млн грн

26 октября 2026, 16:25
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Фото: Офис Генерального прокурора
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В деле сети мошеннических колл-центров правоохранители установили еще три эпизода преступной деятельности. Пострадавшими стали граждане Литвы, а сумма ущерба по новым эпизодам превышает 1,3 млн грн

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает RegioNews .

Расследование проводится совместной следственной группой правоохранительных органов Украины и Литовской Республики.

Общая сумма установленного ущерба по делу составляет более 3,7 млн грн. От действий фигурантов пострадали восемь граждан Украины, Казахстана и Литвы.

В связи с выявлением новых обстоятельств семь ранее разоблаченных участников преступной организации сообщили об изменении ранее объявленного подозрения и выдвинули новое подозрение.

Им инкриминируют создание преступной организации или руководство ею, а также кражу в особо крупных размерах или совершенное организованной группой — по части первой статьи 255 и части пятой статьи 185 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что ранее НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили подозрение бывшему начальнику департамента информационных технологий Офиса генерального прокурора Ивану Тимошенко по делу " Карфаген ".

Операция "Карфаген": что известно

5 сентября НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной организации в рамках операции "Карфаген".

По версии следствия, группировка действовала в Офисе Генерального прокурора и была связана с "крышевкой" мошеннических колл-центров. Участники якобы получали деньги за невмешательство в их деятельность.

Впоследствии СМИ писали, что обыски якобы проводят у генпрокурора Руслана Кравченко. Представитель ОГП Марьяна Гаевская в комментарии журналистам опровергла эту информацию. По ее словам, ни дома, ни в кабинете генпрокурора следственные действия не проводились.

Основные фигуранты:

  • Сергей Кропива – заместитель начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генпрокурора. В материалах НАБУ он фигурирует под псевдонимом "Канцлера". По версии следствия именно он был одним из ключевых участников и мог возглавлять преступную организацию. 6 сентября ВАКС взял Кропиву под стражу до 2 ноября с альтернативой залогу 120 млн. грн.
  • Елизавета Ивахненко – 24-летняя фигурантка дела, которая в материалах следствия проходит под псевдонимом "Муза". Ивахненко отправили в СИЗО с альтернативой 20 млн грн залога.
  • Богдан Бойко – президент ФК "Харьков". САП заявила, что он также является фигурантом операции и, по версии следствия, координировал деятельность сети мошеннических колл-центров. Бойко отрицал свою причастность к незаконной деятельности.

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