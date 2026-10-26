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26 жовтня 2026, 17:38

Заплутався в оптоволокні FPV-дрона: на Харківщині поліцейські врятували птаха

26 жовтня 2026, 17:38
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Фото: Скриншот із відео
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На Харківщині бійці полку поліції особливого призначення врятували птаха, який заплутався в оптоволокні, залишеному російським FPV-дроном. Пернатий не міг самостійно звільнитися, тож правоохоронці обережно розплутали волокна та випустили його на волю

Про це повідомили в поліції Харківської області, передає RegioNews.

Птаха помітили під час обходу позицій. Він потрапив у пастку з оптоволокна, яке залишилося після застосування ворожого безпілотника.

Ця історія стала особливою для бійців, адже саме такий птах зображений на шевроні Полку поліції особливого призначення. Тож правоохоронці жартома назвали врятованого пернатого символічним побратимом.

У поліції наголошують, що оптоволокно після атак FPV-дронів залишається небезпечним навіть після завершення удару. У ньому можуть заплутатися не лише люди, а й дикі тварини та птахи.

Нагадаємо, що у Харкові під час ліквідації наслідків обстрілу знайшли двої чаєк. Птахи після атаки ворога потребували допомоги.

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птах Харківська область дрон порятунок оптоволокно
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