09:20  26 жовтня
На Львівщині внаслідок ДТП постраждали семеро людей, серед них – діти
10:45  26 жовтня
У Полтаві жінка втратила 861 тисячу гривень через "лайки"
12:49  26 жовтня
На Тернопільщині ДТП з автобусом: є загибла та 9 травмованих
UA | RU
UA | RU
26 жовтня 2026, 17:21

Сховав акустичну систему до сумки й пішов: на Дніпропетровщині чоловікові повідомили про підозру

26 жовтня 2026, 17:21
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Дніпропетровської області
Читайте также
на русском языке

У селищі Слобожанське на Дніпропетровщині 24-річному чоловікові повідомили про підозру в крадіжці акустичної системи з магазину. Вартість викраденого товару становить понад 5,5 тисячі гривень. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, інцидент стався у вересні в торговельному центрі на вулиці Нижньодніпровській. Чоловік узяв акустичну систему з полиці, сховав її до сумки та залишив магазин, не оплативши товар.

Поліцейські встановили особу ймовірного крадія. Ним виявився 24-річний житель Дніпра, який раніше мав проблеми із законом.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Миколаєві судили чоловіка за крадіжку з магазину "Аврора". Чоловік вкрав 13 шоколадок на суму 1 772 гривень. Продавчиня помітила крадіжку, побігла за ним, вимагала повернути товар. Однак чоловік почав тікати.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
підозра крадіжка Дніпропетровська область чоловік
26 жовтня 2026
Росіяни повторно вдарили під час гасіння пожежі на Сумщині
У Шосткинській громаді на Сумщині рятувальники допомогли чоловікові вибратися зі складського приміщення, пошкодженого російським ударом. Після цього його власним автомобілем доправили до медиків. Нара...
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
У Харкові внаслідок повторних ударів по Новобаварському району є загиблі та поранені
26 жовтня 2026, 19:23
Росіяни повторно вдарили під час гасіння пожежі на Сумщині
26 жовтня 2026, 18:56
Сили оборони уразили вузол зв'язку, склади та майстерню БпЛА окупантів
26 жовтня 2026, 18:54
У центрі Києва через аварію ускладнений рух на Галицькій площі
26 жовтня 2026, 18:44
Росіяни вдарили по АЗС у Запоріжжі: є поранені
26 жовтня 2026, 18:23
Суд зобов’язав власника нерухомості на Кіровоградщині заплатити за оренду землі
26 жовтня 2026, 18:16
Харків під ударом: ворог атакував два райони
26 жовтня 2026, 18:07
Колаборанта з Запоріжжя засудили до 12 років ув’язнення
26 жовтня 2026, 17:58
15 тисяч за "квиток до Польщі": на Волині викрили канал для ухилянтів
26 жовтня 2026, 17:55
Стрілянина у Києві: стрілок отримав підозру
26 жовтня 2026, 17:40
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Росіяни повторно вдарили під час гасіння пожежі на Сумщині
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Всі публікації »
Віталій Портніков
"Захист Держави"
Юрій Касьянов
Всі блоги »