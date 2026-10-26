Сховав акустичну систему до сумки й пішов: на Дніпропетровщині чоловікові повідомили про підозру

Фото: поліція Дніпропетровської області

У селищі Слобожанське на Дніпропетровщині 24-річному чоловікові повідомили про підозру в крадіжці акустичної системи з магазину. Вартість викраденого товару становить понад 5,5 тисячі гривень. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

За даними правоохоронців, інцидент стався у вересні в торговельному центрі на вулиці Нижньодніпровській. Чоловік узяв акустичну систему з полиці, сховав її до сумки та залишив магазин, не оплативши товар.

Поліцейські встановили особу ймовірного крадія. Ним виявився 24-річний житель Дніпра, який раніше мав проблеми із законом.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Миколаєві судили чоловіка за крадіжку з магазину "Аврора". Чоловік вкрав 13 шоколадок на суму 1 772 гривень. Продавчиня помітила крадіжку, побігла за ним, вимагала повернути товар. Однак чоловік почав тікати.