Росіяни вдарили Краматорській громаді на Донеччині: одна людина загинула, 10 поранені
Уранці 26 жовтня російські війська завдали чотирьох ударів по Ясногірці у Краматорській громаді на Донеччині
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.
Внаслідок ворожої атаки щонайменше одна людина загинула, ще 10 отримали поранення, зокрема 13-річна дівчина.
На місці події працюють усі профільні служби, постраждалим надають необхідну меддопомогу.
Точна кількість постраждалих та масштаби пошкоджень встановлюються.
Нагадаємо, у ніч на 26 жовтня РФ атакувала Україну однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П, трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 140 ударними БпЛА. Зафіксовані влучання на 15 локаціях.
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