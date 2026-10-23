Ще мінус 500 тисяч: демографиня назвала чисельність населення України

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Станом на середину 2026 року чисельність населення України становила 28,5 мільйона осіб. За останній період країна втратила ще близько 500 тисяч жителів

Про це, як інформує "Укрінформ", повідомила директорка Інституту демографії та досліджень якості життя Елла Лібанова, передає RegioNews.

"Ми буквально кілька днів тому завершили роботу над оцінкою чисельності населення на середину року (2026 року) – 28,5 млн. Пів мільйона ми втратили. Це не стільки через загибелі, скільки все ж таки через виїзд", – сказала науковиця.

За словами Лібанової, нині головним чинником демографічних змін в Україні залишається міграція – як внутрішня, так і зовнішня.

Водночас демографиня занепокоєна можливим посиленням міграційних процесів після скасування воєнного стану. Зокрема, вона припускає, що за кордон можуть виїхати чоловіки, які захочуть возз’єднатися зі своїми родинами.

Лібанова пояснила, що ризик посилюється через труднощі з пошуком гідно оплачуваної роботи в Україні після повернення військових із фронту.

"Тоді виникає питання: а де возз'єднаються українські родини – в Україні чи за її межами? Я дуже боюсь, що з’явиться друга, так звана чоловіча міграційна хвиля. Це цілком ймовірно", – наголосила вона.

На думку науковиці, подальша демографічна ситуація значною мірою залежатиме від того, чи зможе Україна створити умови для працевлаштування та гідної оплати праці, які стимулюватимуть людей залишатися в країні та повертатися додому.

Нагадаємо, протягом січня – червня 2026 року в Україні народилося 73 292 дитини. Це на 16% менше, ніж за аналогічний період минулого року, і майже вдвічі менше, ніж у першому півріччі 2021 року.

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