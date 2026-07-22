В Україні народилося вдвічі менше дітей, ніж до повномасштабної війни: нові цифри

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Протягом січня – червня 2026 року в Україні народилося 73 292 дитини. Це на 16% менше, ніж за аналогічний період минулого року, і майже вдвічі менше, ніж у першому півріччі 2021 року

Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані Міністерства юстиції, передає RegioNews.

За статистикою, нині в Україні щомісяця народжується близько 12 тисяч дітей. Для порівняння, десять років тому цей показник становив близько 32 тисяч на місяць.

Хлопчиків традиційно народжується дещо більше, ніж дівчаток – 51% проти 49%.

Найбільше скорочення народжуваності фіксують у прифронтових регіонах. Так, у Донецькій області кількість новонароджених зменшилася утричі, а в Запорізькій – на 23%. Водночас спад спостерігається і в відносно безпечних областях: на Вінниччині, Львівщині та Тернопільщині він сягнув 20%.

Найбільше дітей за перші шість місяців року народилося у Києві – 8 352. Далі йдуть Львівська область (6 617 новонароджених), Дніпропетровська (5 611) та Одеська (5 450).

Водночас за перше півріччя 2026 року в Україні зареєстрували 259 853 смерті, що на 4% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Це перше офіційно зафіксоване зростання смертності за останні п'ять років.

Нагадаємо, за 10 років народжуваність в Україні зменшилась у понад два рази. Наразі на одного малюка припадає 3 померлих, й ця ситуація незмінна протягом останніх 5 років. Найбільше народжують у столиці, а найчастіше помирають на Дніпропетровщині.