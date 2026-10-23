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23 октября 2026, 10:16

Еще минус 500 тысяч: демограф назвала численность населения Украины

23 октября 2026, 10:16
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Фотоколлаж: ТСН.ua
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По состоянию на середину 2026 года численность населения Украины составляла 28,5 миллиона человек. За последний период страна потеряла еще около 500 тысяч человек

Об этом, как информирует "Укринформ", сообщила директор Института демографии и исследований качества жизни Элла Либанова, передает RegioNews.

"Мы буквально несколько дней назад завершили работу над оценкой численности населения на середину года (2026 года) – 28,5 млн. Пол миллиона мы потеряли. Это не столько из-за гибели, сколько из-за выезда", – сказала ученая.

По словам Либановой, главным фактором демографических изменений в Украине остается миграция – как внутренняя, так и внешняя.

В то же время, демографиня обеспокоена возможным усилением миграционных процессов после отмены военного положения. В частности, она предполагает, что за границу могут уехать мужчины, желающие воссоединиться со своими семьями.

Либанова пояснила, что риск усугубляется из-за трудностей с поиском достойно оплачиваемой работы в Украине после возвращения военных с фронта.

"Тогда возникает вопрос: а где воссоединятся украинские семьи – в Украине или за ее пределами? Я очень боюсь, что появится вторая, так называемая мужская миграционная волна. Это вполне вероятно", – подчеркнула она.

По мнению ученой, дальнейшая демографическая ситуация будет в значительной степени зависеть от того, сможет ли Украина создать условия для трудоустройства и достойной оплаты труда, которые будут стимулировать людей оставаться в стране и возвращаться домой.

Напомним, в течение января – июня 2026 года в Украине родилось 73 292 ребенка. Это на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года и почти вдвое меньше, чем в первом полугодии 2021 года.

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