Прикордонники "рознесли на шмаття" російський танк

Фото: ДПСУ

Прикордонники показали свіжі кадри з фронту. На цей раз військові успішно атакували танк ворога

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На відео можна побачити, як українські пілоти спрямували дрон на ворожий танк та бронетехніку. В результаті російська техніка була успішно атакована.

"Пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" продовжують свою бойову роботу на цьому напрямку. Виявляють і уражають ворожу техніку, позбавляючи противника броні, мобільності та можливості продовжувати рух", - кажуть військові.

Нагадаємо, раніше підрозділи Сил оборони уразили пункти управління, склади забезпечення та місця скупчення ворога на окупованих територіях.