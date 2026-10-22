Прикордонники "рознесли на шмаття" російський танк
Прикордонники показали свіжі кадри з фронту. На цей раз військові успішно атакували танк ворога
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
На відео можна побачити, як українські пілоти спрямували дрон на ворожий танк та бронетехніку. В результаті російська техніка була успішно атакована.
"Пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" продовжують свою бойову роботу на цьому напрямку. Виявляють і уражають ворожу техніку, позбавляючи противника броні, мобільності та можливості продовжувати рух", - кажуть військові.
Нагадаємо, раніше підрозділи Сил оборони уразили пункти управління, склади забезпечення та місця скупчення ворога на окупованих територіях.
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