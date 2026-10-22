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22 октября 2026, 14:50

Пограничники "разнесли на куски" российский танк

22 октября 2026, 14:50
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Фото: Госпогранслужба
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Пограничники показали свежие кадры с фронта. На этот раз военные успешно атаковали танк врага

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На видео можно увидеть, как украинские пилоты направили дрон на вражеский танк и бронетехнику. В результате российская техника была успешно атакована.

"Пилоты пограничного подразделения Феникс продолжают свою боевую работу на этом направлении. Выявляют и поражают вражескую технику, лишая противника брони, мобильности и возможности продолжать движение", - говорят военные.

Напомним, ранее подразделения Сил обороны поразили пункты управления, склады снабжения и места скопления врага на оккупированных территориях.

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