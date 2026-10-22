Пограничники "разнесли на куски" российский танк

Фото: Госпогранслужба

Пограничники показали свежие кадры с фронта. На этот раз военные успешно атаковали танк врага

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На видео можно увидеть, как украинские пилоты направили дрон на вражеский танк и бронетехнику. В результате российская техника была успешно атакована.

"Пилоты пограничного подразделения Феникс продолжают свою боевую работу на этом направлении. Выявляют и поражают вражескую технику, лишая противника брони, мобильности и возможности продолжать движение", - говорят военные.

Напомним, ранее подразделения Сил обороны поразили пункты управления, склады снабжения и места скопления врага на оккупированных территориях.