Пограничники "разнесли на куски" российский танк
Пограничники показали свежие кадры с фронта. На этот раз военные успешно атаковали танк врага
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
На видео можно увидеть, как украинские пилоты направили дрон на вражеский танк и бронетехнику. В результате российская техника была успешно атакована.
"Пилоты пограничного подразделения Феникс продолжают свою боевую работу на этом направлении. Выявляют и поражают вражескую технику, лишая противника брони, мобильности и возможности продолжать движение", - говорят военные.
Напомним, ранее подразделения Сил обороны поразили пункты управления, склады снабжения и места скопления врага на оккупированных территориях.
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