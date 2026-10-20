Сил оборони уразили пункти управління, склади забезпечення та місця скупчення окупантів
Протягом доби 19 жовтня та в ніч на 20 жовтня підрозділи Сил оборони України завдали низки ударів по важливих об'єктах та живій силі російських окупантів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Українські бійці уразили:
- Пункт управління підрозділу окупантів у районі Федорівки Запорізької області.
- Ремонтний підрозділ армії РФ у районі Кальміуського на Донеччині.
- Склади матеріально-технічних засобів окупантів у районах населених пунктів Кріпенський Луганської області, Рівнопіль на Донеччині та Лагідне Запорізької області.
- Зосередження живої сили ворога у районах населених пунктів Рибалівка, Басань, Федорівка та Миколаївка на Запоріжжі, Зелений Гай, Горлівка й Селидове на Донеччині, а також Сватове на Луганщині.
Нагадаємо, Сили оборони України 16 жовтня та в ніч на 17 жовтня уразили залізничний міст через річку Унеча в Брянській області РФ, склади матеріально-технічних засобів російської армії на тимчасово окупованій території Донеччини та пункт управління безпілотниками.
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