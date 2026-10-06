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06 жовтня 2026, 21:25

Популярна ягода в Україні тепер по "золотій" ціні: що відбувається

06 жовтня 2026, 21:25
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Фото з відкритих джерел
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В Україні малина та лохина різко подорожчали. Основною причиною називають скорочення пропозиції

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

В Україні роздрібні ціни на малину зросли до 200–280 гривень за кілограм, а переробники платили рекордні 195 гривень без ПДВ. Причиною називають дефіцит сировини в країнах РФ. Крім того, Польща втратила частину врожаю через весняні заморозки.

Лохина також зросла в ціні: вартість підскочила до 210-280 гривень за кілограм. При цьому у червні ціна трималась на рівні 200 гривень.

При цьому на старті сезону Україна встигла відправити на експорт 7,4 тисячі тонн ягоди за середньою ціною понад 4 євро за кілограм.

Нагадаємо, РФ останнім часом б'є по складах і логістичних центрах. Це впливає на роботу магазинів. Зокрема, на полицях супермаркетів поменшало товарів.

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