Інтернет в Україні подорожчає: на які тарифи чекати

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В Україні може значно подорожчати інтернет через витрати провайдерів. Зокрема, йдеться про потребу забезпечувати зв'язок під час перебоїв з електроенергією

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Співвласник провайдера "Павутина", член правління Інтернет Асоціації України (ІнАУ) Олександр Арутюнян зазначив, що наразі компаніям доводиться вкладати більше грошей у підтримку та розвиток мереж. Зокрема, йдеться про додаткові кабелі, кількість працівників та розміщення комунікаційних вузлів.

Залежно від міста та регіону додаткові витрати на обслуговування одного абонента можуть становити 20 – 80 гривень. При цьому єдиного підвищення для всієї країни не буде. Витрати провайдерів (і відповідно - ймовірне подорожчання) будуть залежати від регіону, стану мережі та потреб конкретного провайдера.

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