22:40  09 жовтня
У Миколаєві водій збив 11-річну дівчинку на пішохідному переході
21:55  09 жовтня
Атака на Дніпро: росіяни двічі вдарили по Новій пошті
21:40  09 жовтня
У Запоріжжі заради бронювання торгували працевлаштуванням у школах
UA | RU
UA | RU
09 жовтня 2026, 23:35

Інтернет в Україні подорожчає: на які тарифи чекати

09 жовтня 2026, 23:35
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні може значно подорожчати інтернет через витрати провайдерів. Зокрема, йдеться про потребу забезпечувати зв'язок під час перебоїв з електроенергією

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Співвласник провайдера "Павутина", член правління Інтернет Асоціації України (ІнАУ) Олександр Арутюнян зазначив, що наразі компаніям доводиться вкладати більше грошей у підтримку та розвиток мереж. Зокрема, йдеться про додаткові кабелі, кількість працівників та розміщення комунікаційних вузлів.

Залежно від міста та регіону додаткові витрати на обслуговування одного абонента можуть становити 20 – 80 гривень. При цьому єдиного підвищення для всієї країни не буде. Витрати провайдерів (і відповідно - ймовірне подорожчання) будуть залежати від регіону, стану мережі та потреб конкретного провайдера.

Нагадаємо, РФ останнім часом б'є по складах і логістичних центрах. Це впливає на роботу магазинів. Зокрема, на полицях супермаркетів поменшало товарів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
інтернет подорожчання ціни
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
Акторка Ксенія Мішина пошкодила своє нове авто за 5 мільйонів
10 жовтня 2026, 01:35
Реперка alyona alyona зізналась, які у неї труднощі через вагу понад 120 кілограмів
10 жовтня 2026, 00:55
Блогерка Даша Кубік показала наслідки обстрілу біля її будинку
10 жовтня 2026, 00:35
Ціни на пальне нестабільні: що змінилось на АЗС
09 жовтня 2026, 23:55
Інфляція в Україні: як подорожчали продукти, освіта та одяг
09 жовтня 2026, 23:15
"Подарунки Путіну не спрацюють на мир": Зеленський відреагував на рішення США щодо російського дизелю
09 жовтня 2026, 22:59
На Львівщині знайшли тіло 16-річного хлопця
09 жовтня 2026, 22:55
На Дніпропетровщині росіяни майже 40 разів атакували три райони: є загиблий
09 жовтня 2026, 22:50
У Миколаєві водій збив 11-річну дівчинку на пішохідному переході
09 жовтня 2026, 22:40
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Всі публікації »
Віктор Ягун
Остап Дроздов
Микола Княжицький
Всі блоги »