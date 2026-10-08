8 жовтня в Україні – день жалоби за жертвами російської атаки
У четвер, 8 жовтня, в Україні вшановують пам'ять людей, які загинули внаслідок російської атаки в ніч проти 7 жовтня. Серед жертв – діти
Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ, передає RegioNews.
У відомстві зазначили, що російська атака зруйнувала домівки та принесла біль родинам загиблих.
"Щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам’ять кожному, чиє життя забрала російська агресія", – йдеться у повідомленні МВС.
Нагадаємо, в Прилуках на Чернігівщині всю ніч тривали пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару. Відомо про загибель 22 людей, серед них – п'ятеро дітей. Ще 54 людини травмовані, зокрема семеро дітей.
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