8 октября в Украине – день траура по жертвам российской атаки
В четверг, 8 октября, в Украине чтят память людей, погибших в результате российской атаки в ночь на 7 октября. Среди жертв – дети
Об этом сообщило Министерство внутренних дел, передает RegioNews.
В ведомстве отметили, что российская атака разрушила дома и принесла боль семьям погибших.
"Искренние соболезнования родным и близким. Светлая память каждому, чью жизнь унесла российская агрессия", – говорится в сообщении МВД.
Напомним, в Прилуках Черниговской области всю ночь продолжались поисково-спасательные работы на месте российского удара. Известно о гибели 22 человек, среди них – пятеро детей. Еще 54 человека травмированы, в том числе семеро детей.
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