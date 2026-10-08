П'ять варіантів припинення вогню з РФ: у МЗС розповіли, до чого готова Україна

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Україна готова до п'яти варіантів припинення вогню з Росією, які опрацьовує спільно з іншими країнами. Водночас для їхньої реалізації необхідна згода російської сторони

Про це, які інформує Суспільне розповів речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, передає RegioNews.

За його словами, наразі опрацьовуються п’ять різних режимів припинення вогню. Україна демонструє готовність до конструктивної роботи, однак необхідні відповідні кроки з боку Росії.

Перший варіант – загальне, повне та безумовне припинення вогню. Тихий зазначив, що Україна погодилася на нього ще під час переговорів у Саудівській Аравії у 2025 році. За його словами, ця пропозиція залишається чинною і може запрацювати у разі дзеркальної згоди Росії.

Ще два варіанти, над якими працюють Туреччина та Єгипет за участі української дипломатії, стосуються режиму припинення вогню в Чорному морі. Тихий назвав ці пропозиції взаємовигідними та реалістичними, однак наголосив, що для їхньої реалізації також потрібна згода РФ.

Четвертий напрям – робота Індії над можливими рішеннями у сфері продовольчої безпеки в Чорному морі та енергетики.

П’ятим варіантом є енергетичне перемир’я. За словами Тихого, можливість його запровадження обговорювали під час останніх контактів президента України Володимира Зеленського та очільника США Дональда Трампа.

Нагадаємо, 2 жовтня народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що Україні варто поступово починати переговори з Росією. Він запропонував спочатку домовлятися про припинення ударів по цивільній та критичній інфраструктурі, а згодом переходити до складніших питань.

Його заяви про можливість переговорів із РФ викликали критику. Після цього Гончаренка внесли до бази "Миротворець".

5 жовтня фракція "Європейська солідарність" оголосила про виключення Гончаренка зі свого складу через розбіжності щодо шляхів завершення війни та майбутньої архітектури безпеки України.