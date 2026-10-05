Гончаренка виключили із фракції "Європейська солідарність"

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Фракція "Європейська солідарність" заявила про припинення співпраці з Олексієм Гончаренком. Це сталось після заяв депутата про те, чи варто домовлятись з РФ

Про це йдеться в офіційній заяві франкції, передає RegioNews.

Представники фракції заявили, що вирішили не продовжувати спільний політичний шлях з Олексієм Гончаренком. Це вони пояснили ідеологічними розбіжностями.

"Публічні позиції Олексія Гончаренка щодо завершення війни та майбутньої архітектури безпеки України розійшлися з позицією Європейської Солідарності та її ідеологічними засадами", - йдеться у заяві.

При цьому вони додали, що партійна єдність не може бути формальністю щодо майбутнього України.

"Наша вихідна позиція незмінна: мир не може оплачуватися відмовою від того, заради чого і завдяки чому Україна вистояла у цій війні. Компроміси можуть бути частиною шляху до завершення війни. Але незалежність України, її європейське майбутнє, питання національної ідентичності та право самій визначати систему власної безпеки — не предмет компромісу", - кажуть у фракції.

Передумови

2 жовтня депутат Олексій Гончаренко публікував у Telegram-каналі серію дописів. Зокрема, там йшлось про те, що з РФ треба домовлятись. Він заявив, що домовитись одразу про мир неможливо, але потрібно домовлятись з росіянами поступопо.