21:55  05 жовтня
На Прикарпатті п'яна водійка перевернулась на авто: пасажирка загинула
20:55  05 жовтня
Військові показали, як "зачищають" Лиманський напрямок від росіян
16:59  05 жовтня
На Донеччині судитимуть командира військової частини за незаконні виплати бойових
UA | RU
UA | RU
05 жовтня 2026, 22:40

Гончаренка виключили із фракції "Європейська солідарність"

05 жовтня 2026, 22:40
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Фракція "Європейська солідарність" заявила про припинення співпраці з Олексієм Гончаренком. Це сталось після заяв депутата про те, чи варто домовлятись з РФ

Про це йдеться в офіційній заяві франкції, передає RegioNews.

Представники фракції заявили, що вирішили не продовжувати спільний політичний шлях з Олексієм Гончаренком. Це вони пояснили ідеологічними розбіжностями.

"Публічні позиції Олексія Гончаренка щодо завершення війни та майбутньої архітектури безпеки України розійшлися з позицією Європейської Солідарності та її ідеологічними засадами", - йдеться у заяві.

При цьому вони додали, що партійна єдність не може бути формальністю щодо майбутнього України.

"Наша вихідна позиція незмінна: мир не може оплачуватися відмовою від того, заради чого і завдяки чому Україна вистояла у цій війні. Компроміси можуть бути частиною шляху до завершення війни. Але незалежність України, її європейське майбутнє, питання національної ідентичності та право самій визначати систему власної безпеки — не предмет компромісу", - кажуть у фракції.

Передумови

2 жовтня депутат Олексій Гончаренко публікував у Telegram-каналі серію дописів. Зокрема, там йшлось про те, що з РФ треба домовлятись. Він заявив, що домовитись одразу про мир неможливо, але потрібно домовлятись з росіянами поступопо.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Європейська солідарність Олексій Гончаренко депутати
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
Ведучий Анатолій Анатоліч публічно "послав" Потапа і Настю
05 жовтня 2026, 23:55
Ціни на пальне "штормить": що відбувається з цінниками на АЗС
05 жовтня 2026, 23:35
На Хмельниччині військовий напав на авто ТЦК
05 жовтня 2026, 23:15
Російський FPV-дрон атакував Суми: пошкоджено авто
05 жовтня 2026, 22:56
У Печерському районі Києва уламки впали біля житлового будинку: загорілися автомобілі
05 жовтня 2026, 22:40
Підробні довідки та хабарі ТЦК: СБУ викрила масштабні схеми ухилення від мобілізації
05 жовтня 2026, 22:25
В Україні запровадили єдиний стандарт розслідування сексуального насильства в умовах конфлікту
05 жовтня 2026, 21:59
На Прикарпатті п'яна водійка перевернулась на авто: пасажирка загинула
05 жовтня 2026, 21:55
На будівництві школи у Чабанах виявили переплату на понад 8,2 млн грн
05 жовтня 2026, 21:37
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Всі публікації »
Віктор Ягун
Валерій Чалий
Віктор Шлінчак
Всі блоги »