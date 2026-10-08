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08 октября 2026, 08:46

Пять вариантов прекращения огня из РФ: в МИДе рассказали, к чему готова Украина

08 октября 2026, 08:46
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Фото: из открытых источников
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Украина готова к пяти вариантам прекращения огня с Россией, которые прорабатывается совместно с другими странами. В то же время для их реализации необходимо согласие российской стороны

Об этом, как информирует Суспильне рассказал представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий, передает RegioNews.

По его словам, сейчас прорабатываются пять разных режимов прекращения огня. Украина демонстрирует готовность к конструктивной работе, однако необходимы шаги со стороны России.

Первый вариант – всеобщее, полное и безусловное прекращение огня. Тихий отметил, что Украина согласилась с ним еще во время переговоров в Саудовской Аравии в 2025 году. По его словам, это предложение остается в силе и может заработать в случае зеркального согласия России.

Еще два варианта, над которыми работают Турция и Египет с участием украинской дипломатии, касаются режима прекращения огня в Черном море. Тихий назвал эти предложения взаимовыгодными и реалистичными, однако подчеркнул, что для их реализации также требуется согласие РФ.

Четвертое направление – работа Индии над возможными решениями в сфере продовольственной безопасности в Черном море и энергетике.

Пятым вариантом является энергетическое перемирие. По словам Тихого, возможность его введения обсуждали в ходе последних контактов президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Напомним, 2 октября народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что Украине следует постепенно начинать переговоры с Россией. Он предложил сначала договариваться о прекращении ударов по гражданской и критической инфраструктуре, а затем переходить к более сложным вопросам.

Его заявления о переговорах с РФ вызвали критику. После этого Гончаренко был внесен в базу "Миротворец".

5 октября фракция "Европейская солидарность" объявила об исключении Гончаренко из своего состава из-за разногласий относительно путей завершения войны и будущей архитектуры безопасности Украины.

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