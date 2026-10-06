Депутата Гончаренка внесли до бази "Миротворець"
Олексій Гончаренко нещодавно отримав чимало критики щодо його висловлювань про переговори з РФ. Тепер його ім'я внесли до бази "Миротворець"
Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.
У базі "Миротворець" депутата назвали "професійним провокатором" та "політичним популістом". Олексію Гончаренко приписують:
- усвідомлені системні навмисні дії, створені задля деморалізації суспільства;
- системні дії на користь російсько-фашистських загарбників, спрямовані на зрив мобілізаційних заходів в Україні.
Нагадаємо, раніше депутат Олексій Гончаренко публікував у Telegram-каналі серію дописів. Зокрема, там йшлось про те, що з РФ треба домовлятись. Він заявив, що домовитись одразу про мир неможливо, але потрібно домовлятись з росіянами поступово.
Після цього у фракції "Європейська солідарність" заявили, що припиняють спільний політичний шлях із депутатом.
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