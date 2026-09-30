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30 вересня 2026, 11:39

Експродюсера "112 Україна" судитимуть за держзраду та роботу на окупантів

30 вересня 2026, 11:39
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Державне бюро розслідувань завершило спеціальне досудове розслідування щодо колишнього креативного продюсера телеканалу "112 Україна"

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За інформацією Бюро, у вересні 2023 року чоловік став "депутатом" незаконно створених окупаційною владою "Законодавчих зборів Запорізької області". Згодом він очолив так званий "Комітет з оборони, взаємодії з правоохоронними органами та надзвичайних ситуацій".

Як стверджують у ДБР, на цій посаді він сприяв роботі окупаційних органів влади, поширенню російської юрисдикції на тимчасово окупованій території та реалізації політики РФ.

Також, за даними слідства, чоловік використовував власні зв’язки та ресурси пов’язаних із ним підприємств і організацій для підтримки окупаційного режиму, незаконних збройних формувань та інформаційної діяльності Росії.

Обвинувальний акт уже скерували до суду. Фігуранта обвинувачують у державній зраді в умовах воєнного стану та добровільному зайнятті посади в незаконному органі влади на тимчасово окупованій території.

Оскільки чоловік переховується на тимчасово окупованій території України та в Росії, його оголосили в міжнародний розшук. Розслідування проводили заочно.

За даними джерел "Інтерфакс-Україна" у правоохоронних органах, йдеться про українського медіаменеджера та продюсера Віктора Зубрицького – творця і колишнього креативного директора телеканалу "112 Україна".

Нагадаємо, в Миколаєві інженера-конструктора одного з місцевих оборонних підприємств засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Чоловік працював на російську ФСБ та намагався передати їй секретну інформацію про військові розробки.

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Україна РФ війна ДБР окупанти співпраця з ворогом телеканал держзрада
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