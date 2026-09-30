Экспродюсера "112 Украина" будут судить за госпредательство и работу на оккупантов

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Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По информации Бюро, в сентябре 2023 года мужчина стал "депутатом" незаконно созданного оккупационными властями "Законодательного собрания Запорожской области". Впоследствии он возглавил так называемый "Комитет по обороне, взаимодействию с правоохранительными органами и чрезвычайным ситуациям".

Как утверждают в ГБР, в этой должности он способствовал работе оккупационных органов власти, распространению российской юрисдикции на временно оккупированной территории и реализации политики РФ.

Также, по данным следствия, мужчина использовал свои связи и ресурсы связанных с ним предприятий и организаций для поддержки оккупационного режима, незаконных вооруженных формирований и информационной деятельности России.

Обвинительный акт уже направили в суд. Фигуранта обвиняют в государственной измене в условиях военного положения и добровольном занятии должности в незаконном органе власти на временно оккупированной территории.

Поскольку мужчина скрывается на временно оккупированной территории Украины и России, его объявили в международный розыск. Расследование проводилось заочно.

По данным источников "Интерфакс-Украина" в правоохранительных органах, речь идет об украинском медиаменеджере и продюсере Викторе Зубрицком – создателе и бывшем креативном директоре телеканала "112 Украина".

Напомним, в Николаеве инженер-конструктор одного из местных оборонных предприятий приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Человек работал на российскую ФСБ и пытался передать ей секретную информацию о военных разработках.